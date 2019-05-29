В Мурманской области украли железнодорожный мост

В Мурманской области неизвестные украли мост через реку Умба, передает «Российская газета» со ссылкой на представителя управления МВД по региону Валерия Филиппова.

По словам Филиппов, о пропаже моста у заброшенного поселка Октябрьский сообщили жители Коашвы. Пока полицейские устанавливают собственника моста.

По пропавшему мосту раньше проходила железнодорожная ветка, которая соединяла поселки Айкувен и Ловозеро. Ее использовали для вывоза концентрата редкоземельных металлов, которые производились на Ловозерском ГОКе. Дорога была полностью разобрала в 2007 году после банкротства Ловозерской горно-обогатитительной компании, теперь неизвестные похитили центральный пролет моста.

Местные жители предположили, что мост украли охотники за металлом: сначала обрушили пролет в реку, а затем разобрали его на части. Пропавший мост не использовался и на балансе города не числился, сообщили в администрации Кировска.