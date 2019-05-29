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29 мая, 17:56

В Росгвардии назвали "адекватным ситуации" избиение зрителей хип-хоп фестиваля

фото ЗакС политика В Росгвардии назвали "адекватным ситуации" избиение зрителей хип-хоп фестиваля

Действия сотрудников Росгвардии на фестивале Hip-Hop Mayday в Москве, из-за которых тяжелые травмы получили 18 человек, были адекватными ситуации, передает агентство «Москва» со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Грибакин подчеркнул, что росгвардейцы и впредь будут реагировать, «применяя необходимые средства», на нарушение «любого вида закона». «Что касается тактики действия на данном фестивале, поверьте, реакция идет адекватно ситуации», - заявил представитель Росгвардии. По его словам, ведомство намерено и дальше «действовать адекватно ситуации. В рамках закона».

Фестиваль Hip-Hop Mayday состоялся в Москве 1 мая на стадионе «Лужники». Правоохранители перекрыли доступ на фестиваль, кто-то из участников начал бросать камни, из-за чего росгвардейцы стали избивать собравшихся без разбора. 18 человек были госпитализированы с тяжелыми травмами, один из избитых посетителей подал заявление в Следственный комитет, требуя возбудить дело в отношении бившего его дубинкой полицейского.

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29 мая, 21:11   Бордунов  
Когда граждане будут избивать росговнардию, я тоже назову это "адекватной ситуацией".
20:19 чтобы получить переломанную руку или шишку, не обязательно замахиваться в сторону правохоронителей, достаточно попасть горячую руку и глупую голову росговнардейца, как это случилось, например, с Шуршевым.
Чего и тебе желаю.

29 мая, 20:19    
Молодцы, ребята ! Даже  замах в сторону правоохранителей должен кончаться перебитой рукой. Далее - по нарастающей.

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