Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину, передает «Новая газета». В аэропорту Борисполь его встретили журналисты и десятки сторонников с флагами Украины и караваем.

Экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в 2018 году и депортировал его в Польшу, запретив въезд в страну до 2021 года. Случилось это после того, как Саакашвили вступил в конфликт с политической верхушкой Украины. В Грузии он заочно приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в организации нападения на экс-депутата.

После того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Саакашвили попросил вернуть ему украинское гражданство. Его просьбу Зеленский выполнил менее, чем через неделю.