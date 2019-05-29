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Новости

29 мая, 18:07

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

фото ЗакС политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину, передает «Новая газета». В аэропорту Борисполь его встретили журналисты и десятки сторонников с флагами Украины и караваем.

Экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в 2018 году и депортировал его в Польшу, запретив въезд в страну до 2021 года. Случилось это после того, как Саакашвили вступил в конфликт с политической верхушкой Украины. В Грузии он заочно приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в организации нападения на экс-депутата.

После того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, Саакашвили попросил вернуть ему украинское гражданство. Его просьбу Зеленский выполнил менее, чем через неделю.

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29 мая, 20:46    
18-13, у нас в РФ, свой Саакашвили, в виде пустобреха кризисного Пыни и его холуёв из едристов!Почему то этих забываешь критиковать? Нам от них весь вред идёт!

29 мая, 18:13    
Саакашвили внесёт свой весомый вклад в хаос и агонию Украины! Процесс гнилостного разложения Украины только ускорится с его возвращением!

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