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29 мая, 18:12

Защитники Южно-Приморского парка добиваются референдума

фото ЗакС политика Защитники Южно-Приморского парка добиваются референдума

Сопротивляющиеся объявленной застройке Южно-Приморского парка в Красносельском районе активисты объявили в своем сообществе "ВКонтакте" о том, что подадут документы в ИКМО Южно-Приморский, в которых обосновывается их желание проведения местного референдума.

Вопрос, предлагаемый к вынесению на мини-плебисцит, формулируется следующим образом: "Считаете ли Вы необходимым обращение Совета МО Южно-Приморский в Комиссию по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга с предложением изменения разрешенного вида использования земельного участка <...> на вид использования, не допускающий размещения объектов капитального строительства?"

Кроме того, 1200 подписей в защиту сквера в тот же день 30 мая активисты отнесут и в здание городского правительства, и в Мариинский дворец.

Напомним, что на огороженной зеленой местности недалеко от улицы Доблести город хочет построить храм вместимостью 1000 человек, маленькую церковь и дом причта - несмотря на то, что одно культовое сооружение в виде храма Иоанна Милостивого в парке уже есть и открыто для желающих его посетить. Таким образом из площади парка собираются исключить 16,3 тысяч квадратных метров. К РПЦ эта территория отошла в 2006 году.

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