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29 мая, 18:48

Профессор Соловей придумал, как поднять рейтинг Путина

фото ЗакС политика Профессор Соловей придумал, как поднять рейтинг Путина

Отвечая онлайн на вопросы интересующихся его творчеством и аналитикой, политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей сходу нашел решение для проблемы, которую представляет собой заметно падающий рейтинг главы государства Владимира Путина. Выглядит оно радикально и просто.

"Есть один прекрасный вариант повысить рейтинг - отправить в отставку действующее правительство Российской Федерации. Ни в одной стране мира члены правительства, которое шестой год допускает снижение доходов населения, не удержалось бы на своих должностях", - рассудил эксперт.

При этом Соловей заметил с убежденностью в голосе, что Россия больше не примет во главе страны представителей силовых структур, поскольку "генералов и полковников мы уже наелись".

Отметим, что рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина и количество россиян, готовых проголосовать за него, неуклонно снижаются фактически с каждым опросом - причем опросом в исполнении даже организации ВЦИОМ, которую принято считать лоялистской.

Согласно последней информации на эту тему, хуже всего по стране к ее лидеру относятся в Магаданской области. Там на сегодняшний день за Путина готово проголосовать только 36 процентов респондентов.

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1:12    
Виагра тут не поможет

29 мая, 22:29   zet  
ВЦИОМ-прокремлевское карманное агентство,это известно.Сначало огласило что рейтинг Путина снизился до 31%,а потом после окрика из Кремля,видимо решило переплясать,да,мол,но все же в целом рейтинг Путина повысился!Рейтинг одобрения...Карманные,лживые статисты нарисуют любую цифру.И все эти "федеральные сми"продажные,народ это уже понял.За что Путина одобрять?Какие из подписанных им последних законов облегчили жизнь простых людей?Одни пустые обещания.'Нам нужен рывок","времени на раскачку нет" сколько лет мы уже слышим эти мантры?От Путина ничего хорошего уже не будет,народ это понял.И никакие сми,вциомы не переубедят людей.Они забыли,что судят по делам,а не по словам.Одно слово-трепач!!

29 мая, 19:17    
Соловей, хватит врать! Хватит вести подрывную работу! Вот только что ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга одобрения россиянами деятельности Путина с декабрьских(2018г.) 62% до майских 66% по всей России! Это супер рейтинг!!! Также сегодня ВЦИОМ сообщил, что, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Беглов победил бы в первом туре, набрав 54,4%! Это факт, а не прозападные хотелки и домыслы на основе клеветы!

29 мая, 19:00    
Нет, профессор. Переменой клоунов вы этот балаган популярнее не сделаете.
Только полная смена социально-экономического курса на диаметрально противоположный!
Да и старику Кабаеву пора плотнее заняться спортом и физкультурой.

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