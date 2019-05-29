Юрий Чайка призвал ужесточить закон об НКО-иноагентах

Генпрокурор России Юрий Чайка в рамках «правительственного часа» в Госдуме призвал депутатов ужесточить закон о некоммерческих организациях, передает «Интерфакс».

По мнению Чайки, закон следует дополнить положениями, которые позволят причислять к иностранным агентами НКО, которые финансируют российские юридические лица, если в числе их учредителей есть иностранцы.

Ужесточить закон об иноагентах в 2018 году предлагал Минюст. Чиновники настаивали на том, чтобы НКО заранее сообщали властям о планируемых программах с иностранным финансированием, после чего организации либо разрешат работать, либо нет. Вместе с тем в апреле Минэкономразвития предложило напротив, смягчить закон, уточнив, какие виды деятельности больше не будут приравниваться к политической для НКО-иноагентов и какие средства - к иностранному финансированию.

В октябре прошлого года президент РФ подписал закон, согласно которому некоммерческие организации, имеющие зарубежное финансирование, лишаются права проводить антикоррупционные экспертизы.