Активисты ЕдРа проверят безопасность дорог, ведущих к школам

Активисты партии власти намерены, пользуясь отдыхом учащихся, провести летнюю инспекцию и выяснить, насколько безопасны пешеходные пути, ведущие к отечественным школам, сообщает пресс-служба "Единой России". Инициирует и координирует ежегодный проект "Дорога к школе" думский депутат Владимир Афонский, избранный от Тульской области.

"Небезопасны для детей и сквозные дворы жилых домов, так как по ним постоянно ездит большое количество автотранспорта. Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части", - уточнил он, являющийся также зампредом комитета по транспорту и строительству.

Помимо формирования собственных выводов, активисты планируют опросить родителей. Конечную информацию о нарушениях "ревизоры" намерены направить руководителям субъектов Федерации и в Министерство транспорта.