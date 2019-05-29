Собчак в шутку выдвинула Варламова в "мэры" Петербурга

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак опубликовала в Instagram-аккаунте блогера Ильи Варламова шуточный пост о том, что он намерен выдвигаться в «мэры Санкт-Петербурга». Пост был опубликован 29 мая около 19:00 часов.

Позже Варламов в своих Twitter- и Instagram-аккаунтах опроверг информацию о выдвижении в руководители Петербурга. Блогер сообщил, что Собчак предложила ему игру: обменяться телефонами и опубликовать друг у друга посты в Instagram, которые позже нельзя удалить.

Варламов изменил сообщение под своей фотографией в социальной сети и извинился перед всеми, кто воспринял новость всерьез. Изначально текст гласил: "Если честно, в прошлый раз я побоялся, но теперь решился. Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах мэра Санкт-Петербурга. Кац возглавит мой штаб, и я рад что он меня уже поддержал".

Отметим, сейчас Кац ведет в Петербурге кампанию партии «Яблока» по муниципальным выборам. Варламов поддерживает кампанию на своем YouTube-канале. От партии «Яблоко» в выборах губернатора Петербурге намерен участвовать Борис Вишневский, однако окончательное решение о выдвижении кандидата партия примет по итогам праймериз.

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