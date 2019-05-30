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9:31

СМИ: Во взрыве в академии Можайского обвинили пострадавшего преподавателя

фото ЗакС политика СМИ: Во взрыве в академии Можайского обвинили пострадавшего преподавателя

Преподаватель военной академии имени Можайского Ринат Закиров помещен под домашний арест по делу о взрыве в вузе, от которого он сам пострадал, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

При взрыве в академии Закиров получил тяжелую контузию и не менее месяца лечился от головных болей и восстанавливал полностью утраченный слух. При этом его обвиняют в незаконном обороте взрывчатки, сообщил источник. По одной из версий, преподаватель мог сам принести бомбу в академию, чтобы найти ее и публично обезвредить – это могло бы улучшить его позиции в споре с Минобороны о приватизации служебной квартиры.

Ранее об обвинении в адрес Закирова сообщала в соцсетях его супруга Светлана. Она указывала, что следствие рассматривает версию «героического поступка для решения квартирного вопроса».

Закиров – бывший сапер, служил в двух чеченских кампаниях и других горячих точках. Награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и почетным знаком «За разминирование».

Мина в академии Можайского взорвалась 2 апреля, несколько человек пострадали. Вскоре после взрыва саперы нашли еще один снаряд. Сообщалось, что следствие рассматривает разные версии, от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами до покушения на убийство.

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16:40    
А следствие не интересует количество жилой и нежилой недвижимости украденной из фонда Министерства Обороны можайскими интендантами Мартиновичем, Пантелой и бывшим генералом Ковалевым? - Много. Очень много. В т.ч. украдены и квартиры, не являющиеся собственностью Министерства обороны, а лишь расположенные в домах, находящихся в оперативном управлении Каменноостровской КЭЧ. Которой раньше управлял Мартинович, а потом вор Каразов.  
А убиенных людишек, экс-жильцов украденной недвижимости кто-нибудь считал? Или расследовал причины их кончины? А утилизацией трупов кто занимался? - Карманные бригады неотложки, увозившие клиентов по липовой сопроводиловке в эрисмановский морг?... А еще был такой мундеп, он же старший санитар морга БСМЭ. ))) Он же подельник главного петроградского черного риэлтора и интенданта, прикуившего с его подачи бывшую свиноферму под гостиницу...

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