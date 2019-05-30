Си Цзиньпин станет почетным доктором СПбГУ

Председателю КНР Си Цзиньпин присвоят звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета, передает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэя.

Предполагается, что это случится во время визита Си Цзиньпина в Россию 5-7 июня. Председатель КНР прибудет с государственным визитом в Москву, а затем посетит ПМЭФ в Петербурге.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что ранее Владимир Путин во время визита в Китай стал почетным доктором университета Цинхуа. Присвоение званий в альма-матер лидеров двух стран послужит укреплению дружбы между ними и углублению сотрудничества в сфере образования, считает представитель китайского МИДа.