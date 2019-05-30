В Екатеринбургской епархии заявили, что горожанам не хватает храмов

В Екатеринбурге не хватает храмов, это следует из того, что для храма святой Екатерины горожане предложили более 50 новых мест, заявила пресс-секретарь екатеринбургской епархии РПЦ Анжела Тамбова.

«53 площадки под храм святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов», - написала Тамбова в Facebook.

По ее словам, в Екатеринбурге 61 храм и есть еще 30 приходов, которые «которые ютятся в приспособленных помещениях». «Неудивительно, что желающих принять храм святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало», - уверена представитель епархии.

Настоятель прихода Екатерининского храма-часовни отец Иоанн Никулин сообщил, что в часовню святой Екатерины на площади Труда ежедневно заходит примерно 100 человек – порядка 36,5 тысяч в год, отметила Тамбова. Хотя эта часовня – «самый маленький храм города, где за литургией помещается едва ли 30-40 человек», пояснила она.

«Надо мерить, не сколько в храме народу одновременно, а сколько в месяц зашло в него, - отвечает священник на мой вопрос о посещаемости часовни. - Метро часто тоже пустое и работает в убыток, никто же не говорит, давайте не стоить вторую ветку», - приводит Тамбова слова Иоанна.

Прием предложений горожан по новому месту для строительства храма святой Екатерины закрывается 30 мая. Изначально храм собирались построить в сквере у Театра драмы. Это вызвало негодование жителей Екатеринбурга и спровоцировало массовые протесты. В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что храм святой Екатерины в сквере возле Театра драмы возводить не станут.