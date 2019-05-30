ВЦИОМ: Россияне стали больше пить

Согласно проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения опросу выяснилось, что граждане России стали всё чаще употреблять спиртные напитки, передает ТАСС. Так, если в 2018 году доля непьющих россиян составляла 40%, то в году текущем их стало 33%. В свою очередь 67% респондентов сообщили, что выпивают периодически.

18% граждан поведали, что употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 16% - раз в месяц, 6% заявили, что пьют еженедельно. Между тем, 27% опрошенных рассказали, что спиртное появляется в их жизни крайне редко.

Социологическое изыскание было проведено 28 мая среди 1600 респондентов от 18 лет и старше.