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12:31

Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

фото ЗакС политика Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Члены российского правительства полагают, что необходимо на 4,3 млрд рублей увеличить бюджетные ассигнования для финансирования социальной доплаты к пенсиям в регионах. Об этом, передает ТАСС, говорится во внесенной кабмином пояснительной записке к поправкам к бюджету-2019. Документ находится на рассмотрении Госдумы.

В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".

Ещё 362 млн рублей планируют направить на выплату пособий детям погибших сотрудников МВД России, в том числе на летний оздоровительный отдых.

Также предусмотрено увеличение субсидии фонду "Центр защиты прав граждан" в размере 70 млн рублей, предоставление дополнительных средств на оплату проезда пенсионерам таможенных органов в санаторно-курортные учреждения ФТС России (42,9 млн рублей) и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения (400 тысяч рублей).

Напомним, в начале октября 2018 года президентом Владимиром Путиным был подписан внесенный правительством закон о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Реакцией на "пенсионную реформу" стали массовые акции протеста по всей России.

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18:33    
Едрисня и олигархи-капиталисты, жрут,жрут, воруют у людей! Всё никак не нажрутся! Всё ненасытным их курдюкам мало!

18:19    
Всё-таки должна же быть хоть какая-то справедливость. Я работающая пенсионерка, имею 40 лет стажа, а моя пенсия после заморозки в 2016 году стремительно приближается к минимальной границе: минимальная пенсия увеличивается даже для тех, кто ни дня не работал (мои ровесники получали минимальную социальную пенсию за 5 лет стажа или по инвалидности). Я не за то, чтобы малоимущих не поддерживать. Просто все мои знакомы работающие пенсионерки держатся только на лекарствах и вряд ли долго протянут. Если мы закончим трудовую деятельность, то налоги, которые мы продолжаем платить, не будут поступать в бюджет, и только тогда нам обещают проиндексировать пенсии.

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