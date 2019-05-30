Путин внес законопроект о приостановке договора о ракетах малой и средней дальности

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Кроме непосредственно приостановки действия договора от 8 декабря 1987 года, в документе обозначено, что решение о возобновлении действия будет принято президентом России. Закон вступит в силу со дня официального публикования в случае принятия.

Первое чтение законопроекта назначено на 18 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. В Совете Федерации заявили, что готовы изучить инициативу сразу после поступления из нижней палаты парламента.

Приостановить действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия решила после того, как в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил об аналогичном намерении Вашингтона, обвинив Москву в несоблюдении обязательств. Российская сторона обвинения отрицала, называя их голословными. В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США.