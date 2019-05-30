В Кремле следят за любыми "колебаниями" рейтинга Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уведомил СМИ, что в аппарате президента внимательно следят за любыми изменениями рейтингов Владимира Путина, передает "Дождь".

"Много разных рейтингов у Владимира Путина - рейтинг доверия и электоральный рейтинг, который перешел в тенденцию роста. Мы ждем анализа наших специалистов, как коррелируются эти данные. Как может падать доверие, но расти электоральный рейтинг? Мы, безусловно, обращаем внимание на все работы экспертов в этой области", - уточнил Песков.

25 мая ВЦИОМ поведал о падении рейтинга Путина до исторического минимума - 31,7%. Глава центра Валерий Федоров в эфире программы Hard Day’s Night назвал причиной данного фактора "непонимание, когда нам станет жить лучше".