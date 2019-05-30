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Новости

12:55

В Кремле следят за любыми "колебаниями" рейтинга Путина

фото ЗакС политика В Кремле следят за любыми "колебаниями" рейтинга Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уведомил СМИ, что в аппарате президента внимательно следят за любыми изменениями рейтингов Владимира Путина, передает "Дождь".

"Много разных рейтингов у Владимира Путина - рейтинг доверия и электоральный рейтинг, который перешел в тенденцию роста. Мы ждем анализа наших специалистов, как коррелируются эти данные. Как может падать доверие, но расти электоральный рейтинг? Мы, безусловно, обращаем внимание на все работы экспертов в этой области", - уточнил Песков.

25 мая ВЦИОМ поведал о падении рейтинга Путина до исторического минимума - 31,7%. Глава центра Валерий Федоров в эфире программы Hard Day’s Night назвал причиной данного фактора "непонимание, когда нам станет жить лучше".

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16:37    
Бабки. Шкура. Рейтинг. Остальное им похер.

16:34    
13:28 "народ "простил" ему пенсионную реформу"
Это у вас на фабрике его простили, но вы и народец специфический - за бабло все переврете, лишь бы Пукину угодить.

13:28    
Всяких рейтингов много, методик опроса ещё больше...Последний соц.опрос ВЦИОМа показал, что ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ рейтинг Путина вырос с 62%(декабрь 2018г.) до 66%(май 2019г.), то есть столько бы он получил сегодня на выборах, даже без агитации. То есть народ "простил" ему пенсионную реформу и рейтинг стал возвращаться к тем процентам, которые Путин получил на последних президентских выборах-77%!

13:15    
Песков - великий социолог. "Кручу-верчу обмануть хочу!" Старый фокус с наперстками (т.е. с рейтингами).

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