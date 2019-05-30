Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева в СИЗО Петрозаводска угрозами пытались заставить написать явку с повинной, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

По словам Ануфриева, на правозащитника давили сокамерники в СИЗО, о чем защитники узнали в конце апреля. Сокамерники в течение четырех дней обещали «опустить» Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.

Тогда Дмитриев обратился к администрации изолятора, рассказал Ануфриев. «Сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь, и дело может закончиться трупом», - добавил юрист. После этого правозащитника перевели в другую камеру.

Историка обвиняют в сексуальном надругательстве над приемной дочерью. До этого ему вменяли хранение на компьютере обнаженных снимков девочки. Экспертиза не признала эти снимки порнографическими.

Дмитриев был оправдан судом Петрозаводска, но 14 июня Верховный суд Карелии вдруг приговор отменил. Вскоре историка задержали. По новой статье ч. 4 п. «б» ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) ему грозит 20 лет лишения свободы.

И сам Дмитриев, и его соратники уверены, что его могут преследовать из-за работы в правозащитном центре «Мемориал», где историк занимался восстановлением памяти о жертвах политических репрессий в СССР.