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Новости

13:20

Песков рассказал об "абсолютно оскорбительной" фразе о Путине

фото ЗакС политика Песков рассказал об "абсолютно оскорбительной" фразе о Путине

Фраза, в которой Владимир Путин мог бы характеризоваться как человек, занимающийся воровством, не приемлема, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал вопрос одного из журналистов, поинтересовавшегося, что он думает о прекращении административного дела в отношении жителя Набережных Челнов, повесившего баннер с надписью такого содержания на одном из городских мостов.

"Я считаю, что это абсолютно оскорбительно. Но это мое личное мнение. Я не знаю случая с этим гражданином", - цитирует Пескова "Дождь".

В 2018 году житель Набережных Челнов в День Конституции вывесил растяжку с надписью нелестного, но цензурного содержания о человеке по фамилии Путин на одну из городских переправ. Мужчину задержали и выписали штраф по статье о нарушении благоустройства. Однако не так давно Верховный суд республики Татарстан "санкцию" отменил, в связи с чем дело в отношении гражданина было прекращено.

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13:34    
"Так, где деньги, Зин?" Запад не смог найти деньги Путина, как не старался, как в своё время ЗОЛОТО КПСС, которого и не было, хотя сколько вони было тогда со стороны антисоветчиков внутренних и внешних...

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