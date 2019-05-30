Верховная Рада не приняла отставку украинского премьера Депутаты украинского парламента, Верховной Рады, не приняли отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передает "112 Украина". За проект постановления, согласно которому Гройсман упраздняется с должности, проголосовали лишь 97 парламентариев - при необходимом минимуме в 226 голосов. Гройсман написал заявление об увольнении 20 мая - сразу после инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского, который об этом его и попросил. Зеленский, считает Гройсман, после присяги в Раде призвавший также и правительство Украины уйти в отставку, "взял на себя всю ответственность за будущие вызовы". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен