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Новости

13:50

Верховная Рада не приняла отставку украинского премьера

фото ЗакС политика Верховная Рада не приняла отставку украинского премьера

Депутаты украинского парламента, Верховной Рады, не приняли отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передает "112 Украина".

За проект постановления, согласно которому Гройсман упраздняется с должности, проголосовали лишь 97 парламентариев - при необходимом минимуме в 226 голосов.

Гройсман написал заявление об увольнении 20 мая - сразу после инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского, который об этом его и попросил. Зеленский, считает Гройсман, после присяги в Раде призвавший также и правительство Украины уйти в отставку, "взял на себя всю ответственность за будущие вызовы".

 

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15:20    
Противостояние Зеленского и Рады нарастает...Старые кланы во главе с Порошенко, Турчиновым, Парубием и др. так просто не отдадут Зеленскому Украину! Многое решат итоги июльских выборов в Раду, но не всё...очередной майдан не исключён...

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