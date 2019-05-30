Далай-лама похвалил Путина за внимательность к миру

Мир находится в критическом положении, и хорошо, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание к происходящему в мире, заявил Далай-лама в интервью РИА «Новости».

«Российская Федерация – это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо», – сказал Далай-лама.

По словам духовного лидера буддистов, мир находится «в критическом положении», и Путину нужно «очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе».

В 2014 году в интервью немецкой газете Die Welt Далай-лама напротив, раскритиковал Путина – за эгоцентризм. Он заявил, что Путин слишком долго находится у власти в России, и это «демонстрирует, что он имеет эгоцентричную установку: я, я, я!».