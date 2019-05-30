Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:16

Эсеров-мундепов обязали отдавать подписи только за кандидата в губернаторы Петербурга от своей партии

фото ЗакС политика Эсеров-мундепов обязали отдавать подписи только за кандидата в губернаторы Петербурга от своей партии

Бюро петербургского отделения партии «Справедливая Россия» на состоявшемся 29 мая заседании приняло решение не делиться с представителями других политических сил подписями депутатов местных советов для прохождения «муниципального фильтра», сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции эсеров в Законодательном собрании города Алексей Ковалев.

- Мы много раз предлагали разным политическим силам вступить с нами в контакт. Мы принимаем участие в общих мероприятиях, но альянса с другими политическими силами у нас нет.  В этих условиях мы считаем, что это неправильно, когда наши депутаты отдают подписи направо и налево, - заявил Ковалев.

Он отметил, что ситуация может поменяться, если у партии появится официальная договоренность с какой-либо политической силой.

- Мы, конечно, не можем приковать каждого нашего депутата к батарее и проследить за ними, но, если кто-то отдаст подпись за другого кандидата, это будет нарушением внутрипартийной дисциплины. Будем с ними разбираться, - отметил Ковалев.

У петербургской «Справедливой России» 30 муниципальных депутатов в местных советах 16 муниципальных образований. Для прохождения «фильтра» и регистрации кандидата в губернаторы подписей всех этих депутатов недостаточно. По словам Ковалева, решение о появлении в бюллетени кандидата от эсеров будет приниматься в администрации президента.

- Если будет решение Кремля, то нам по приказу дадут эти подписи, - отметил лидер фракции справедливороссов.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. «Справедливая Россия» пока не назвала своего кандидата.

Ранее лидер партии Сергей Миронов озвучил претендентов на выдвижение. В «шорт-лист» попали Ковалев, депутат ЗакСа Надежда Тихонова, депутаты Госдумы Елена Драпеко и Олел Нилов, а также руководитель регионального отделения эсеров Марина Шишкина. Позже ВЦИОМ включил в свой соцопрос Тихонову, как одного из вероятных кандидатов в губернаторы. Сама депутат призналась, что была удивлена присутствию своей фамилии в этом опросе.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:44    
очень смешно. деградировали за 5 лет. раньше им фильтр было не получить для Оксаны Дмитриевой, а теперь никакой оппозиционности и фильтр

18:08    
Это они зря обнародовали. Их подленькое решение восстановит здравомыслящих людей против СР.
Теперь после Беглова, за которого я ни когда не буду голосовать, будет ещё и кандидат от СР.
Интересно, кто кроме Бортко, составит альтернативу Брехлову?

17:03    
16:39, для савушкинских гопников уместно вспомнить Булата Шалвовича:
"Давно в обиходе у нас ярлыки -
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: "Дураки, дураки!"
А вот дураки - незаметны".

16:39    
Вишневскому итак ничего не светит. Выборы губера - не уровень городской шантропы и гопников.

15:57    
Правильно! Вишневскому ни одного голоса от муниципалов!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
20:05 Минобороны США разрывает "космическое" сотрудничество с Россией

19:45 Депутаты ЗакСа побеседовали об антироссийских санкциях с коллегами из Франции

19:20 Прокуратура желает видеть студента-"террориста" из Можайки в стенах психбольницы

18:57 Рассуждая о Бортко, Невзоров нарисовал портрет современного коммуниста-сталиниста   1

18:30 "Мемориал" признал арестованного члена "Голоса" Удота политзаключенным

18:29 Путин обязал медучреждения пускать родственников к пациентам в реанимацию

18:07 Пенсионера оштрафовали за репосты изображений с символикой "Открытой России"   2

18:05 В Генпрокуратуре предложили обязать подростков проходить тест на склонность к наркотикам   2

17:34 "Невский пассаж" оштрафовали на 100 тысяч рублей за последствия пожара

17:31 Облсобрание Пскова отклонило законопроект Шлосберга о неуважении власти к народу

17:00 «Яблоко» подало в суд на Смольный и МВД из-за задержаний участников Первомая   2

16:59 Глава ВЦИОМ объяснил расхождения в рейтингах Путина   1

16:27 Горсуд отказался оставить совладельца ГК "Город" Руслана Ванчугова под домашним арестом

15:48 В РПЦ призвали ввести мораторий на генную модификацию человека   1

15:45 Госдума одобрила закон о лишении свободы на срок до 15 лет за "пьяные" ДТП

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.