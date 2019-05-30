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15:44

Максим Галкин догоняет Александра Беглова в рейтинге блогеров

фото ЗакС политика Максим Галкин догоняет Александра Беглова в рейтинге блогеров

По данным сервиса «Медиалогия», врио губернатора Петербурга Александр Беглов в апреле стал одним из самых цитируемых блогеров страны. В соответствующем рейтинге он занимает третью строчку с индексом цитируемости 256.

Беглова догоняет юморист и телеведущий Максим Галкин, который попал на четвертое место с индексом 224,5. В апреле шоумэн поднялся сразу на четыре позиции, а врио губернатора Петербурга остается третьим второй месяц подряд.

Позади Беглова также остались футбольный обозреватель Василий Уткин, официальный представитель МИД России Мария Захарова и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Самый популярный блогер России, по данным «Медиалогии», мэр Москвы Сергей Собянин. Его индекс цитируемости – 618,7. У главы Чечни Рамзана Кадырова, оставшегося вторым, индекс 427,2.

Напомним, 63-летний Беглов зарегистрировался в социальной сети «Вконтакте» 11 марта 2019 года. С первых минут его появления в соцсети десятки петербуржцев начали оставлять жалобы в комментариях к его приветственному посту. В конце мая вице-губернатор Любовь Совершаева сообщила, что глава города намерен завести аккаунт в «Одноклассниках».

Накануне Беглов впервые за время управления городом принял участие в пресс-конференции. Он просидел на ней около 10 минут, после чего ушел, не ответив ни на один вопрос журналистов.



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