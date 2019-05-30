В РПЦ призвали ввести мораторий на генную модификацию человека

Церковно-общественный совет по биоэтике призвал ввести мораторий на редактирование человеческого генома и его модификации, сообщается на сайте РПЦ.

По мнению совета, стремительное развитие генетики приводит к «возникновению целого ряда вопросов этического характера». В России эмбрионы не только создаются с помощью ЭКО и используются для исследовательских целей, но и разрушаются в массовых количествах, отметили церковные эксперты. По их словам, нужно тщательно оценивать и обсуждать с обществом возможны последствия вмешательства в геном человека.

Также совет обсудил вопросы о правовом статусе эмбриона человека. Современная эмбриология не позволяет говорить об эмбрионах как о «части тела матери или тканях», и это должно накладывать «этические ограничения на манипуляции, не связанные с лечением болезней», считают церковные эксперты.

«Дискуссия о возможных пределах вмешательства в природу человека, по мнению членов Совета, не должна ограничиваться только медицинской общественностью и узкими специалистами, но необходимо также привлечение теологического и философского сообщества и представителей религиозных организаций. Совет по биоэтике призывает ввести мораторий на редактирование генома и начать открытую дискуссию по этической и моральной стороне генетической модификации человека», - подчеркнули в совете.