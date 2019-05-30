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16:59

Глава ВЦИОМ объяснил расхождения в рейтингах Путина

фото ЗакС политика Глава ВЦИОМ объяснил расхождения в рейтингах Путина

Нет противоречий в том, что электоральный рейтинг президента Владимира Путина отличается от рейтинга доверия,  и серьезных расхождений нет, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

По словам Федорова, социологи спрашивают россиян, как они оценивают работу Путина на посту президента. «Текущая цифра - это около 65%. Для сравнения в январе было меньше 62%. Так что рост есть», - приводит слова Федорова «Интерфакс».

В вопросе о доверии респондентов просят назвать четыре-пять российских политиков, которым они доверяют, и большинство респондентов затрудняются с ответом, пояснил социолог. По его мнению, это связано с тем, что после «периода больших выборов» людей волнуют социально-экономические вопросы, а не политические темы.

«Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, конечно, большое преувеличение», - пояснил Федоров.

ВЦИОМ уже «сформулировал» вопрос о доверии конкретно Путину и в ближайшие время опубликует его результаты, отметил Федотов. По его словам, в этом рейтинге оценки доверия президенту «гораздо выше», и в них нет «серьезных расхождений» с уровнем одобрения работы Путина.

ВЦИОМ 25 мая сообщил о падении рейтинга Путина до исторического минимума - 31,7%. Тогда Федоров объяснил это непониманием россиян, «когда нам станет жить лучше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя результаты, заявил, что в Кремле ждут пояснений по поводу расхождения между поддержкой Путина и доверием к нему.

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17:10    
У Путина великолепная поддержка российского народа, о чём свидетельствуют социологические опросы! Реально такой поддержки нет у кого-либо из президентов-глав серьёзных стран! Такая поддержка Путина-гарантия стабильности ситуации в России, чего желает абсолютное большинство россиян!

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