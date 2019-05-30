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Новости

17:00

«Яблоко» подало в суд на Смольный и МВД из-за задержаний участников Первомая

фото ЗакС политика «Яблоко» подало в суд на Смольный и МВД из-за задержаний участников Первомая

В четверг, 30 мая, член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Кобринский подал в Смольнинский районный суд города административный иск на комитет по вопросам законности и региональное управление МВД. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам «яблочник».

Он намерен признать незаконными действия сотрудников комитета и полиции во время первомайского шествия демократической оппозиции. В ходе массовых задержаний на Невском проспекте была разогнана в том числе и колонна «Яблока».

- Разгон произошел совершенно внезапно, беспричинно и в очень грубой форме, - заметил Кобринский.

В суде Кобринский будет представлять интересы своих однопартийцев Владимира Молодожени и Тимура Гедеванишвили, которые были заявителями согласованного шествия.

- Если суд признает действия властей и полиции незаконными, тогда уже каждый участник шествия будет иметь право на возмещение морального и материального вреда, - объяснил защитник.

Напомним, 1 мая согласованное шествие демократической оппозиции за свободные выборы фактически было сорвано полицией. По данным «ОВД-Инфо», в автозаки попали более 60 человек. Одной из задержанных в ходе разгона демонстрации силовики сломали плечо. Она обратилась с жалобой в Следственный комитет.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов позже заявил, что оппозиционеры принесли с собой на Первомай оскорбительные плакаты. Спикер городского Заксобрания и глава регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров, в свою очередь, возмутился баннером «ЕдРо в помойное ведро», которое несли активисты. Макаров также призвал петербуржцев «трепетно» относиться к полиции, которая работала на Первомае.   



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:24    
Считаю действия правоохранителей более действенными, чем ранее, но всё же недостаточными для приведения в чувства распоясавшихся провокаторов, [цензура]иганов и обкурившихся наркоманов. Предыдущая мягкотелость создала у [цензура]иганов иллюзию, что они сильны и  могут всё. Они нахальны - да, но не сильны. Это им и показали 1-го Мая. Но и этого недостаточно. Необходимо перевести все статьи такого рода из КоАП в УК РФ. Хватит миндальничать. Усилить меры по противодействию [цензура]иганам при массовых мероприятиях. Замах на полицейского - 1 год, задел при замахе - 3 года, нанёс лёгкую травму - 5 лет и т.д. до пожизненного. Кидаешь что-то в полицию да ещё при замотанной морде - работает снайпер. Психически неуравновешенных с плакатиками на углах паковать в спецлечебницу и доводить до уровня растения. Пора нормальным законопослушным людям спокойно ходить по городу в любых местах. Провокаторов и организаторов беспорядков и запрещённых сборищ прятать за решётку не менее, чем на 5 лет, а если он депутат любого уровня - лет 10.

17:16    
Огромнейшее спасибо правоохранителям за разгон 1 мая этих прозападных мразей! Когда же начнём их грузить в телячьи вагоны на Ладожском вокзале и отправлять по сибирским лагерям? Время пришло привести в чувство врагов России-агентов ЦРУ и "Моссада"!

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