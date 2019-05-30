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17:34

"Невский пассаж" оштрафовали на 100 тысяч рублей за последствия пожара

фото ЗакС политика "Невский пассаж" оштрафовали на 100 тысяч рублей за последствия пожара

Куйбышевский суд Петербурга оштрафовал ООО «Невский Пассаж» на 100 тысяч рублей из-за пожара в универмаге в мае 2018 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Проведенная после пожара проверка КГИОП показала, что в результате пожара в здании центра на Невском проспекте пострадала внутренняя отделка венткамер, деревянная конструкция крыши и покрытие кровли из листовой стали, на отделке фасадов венткамеры остались следы копоти.

ООО «Невский Пассаж» не предоставил доказательств, что принял все меры по соблюдению требований сохранения объекта культурного наследия. То есть, содержало в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, установили в суде. «Пассаж» оштрафовали по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия).

Пожар в универмаге «Пассаж» вспыхнул 28 мая 2018 года. Никто не пострадал.

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