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18:07

Пенсионера оштрафовали за репосты изображений с символикой "Открытой России"

фото ЗакС политика Пенсионера оштрафовали за репосты изображений с символикой "Открытой России"

В Краснодаре пенсионер Леонид Малявин получил штраф в размере 10 тысяч рублей за репост в Facebook изображений, содержащих символику движения "Открытая Россия", сообщил он сам "МБХ медиа".

Малявину инкриминировали нарушение ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации).

Протокол на пенсионера составили 28 февраля - уже после того, как стало известно о ликвидации движения. Он отметил, что вся суть его "преступного деяния" состояла в том, что следователь увидел на странице человека по фамилии Малявин репосты изображений "Открытой России", не удосужившись удостовериться в том, что данный мужчина и обвиняемый являются одним и тем же человеком.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В "Открытой России" неоднократно заявляли, что эти организации не имеют к ним отношения. Несмотря на это, на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации в России) и штрафовали.

В начале 2019 года из-за заведенного на участницу движения Анастасию Шевченко уголовного дела "Открытая Россия" прекратила своё существование. На её "базе" была учреждена одноименная общественная организация.

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18:31    
Правильно, но уж слишком мало. 200-300 тыс. - в самый раз, а деньги на лечение больных детей, о которых говорят по ТВ.

18:14    
Оштрафовали? Абсолютно правильно сделали!

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