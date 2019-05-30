Путин обязал медучреждения пускать родственников к пациентам в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, обязывающий медицинские организации пускать в реанимацию родственников пациентов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе прописано, что родственникам, иным членам семьи и законным представителям пациента можно посещать его в медицинской организации, в том числе в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Поручение организовать для родственников пациентов посещать их в реанимации Путин дал еще в 2016 году. Тем не менее, с этим бывают проблемы. В конце января врачи сначала не хотели пускать активистку «Открытой России» Анастасии Шевченко в реанимационную палату к больной дочери, но затем все же позволили женщине пройти. Ее дочь Алина умерла на следующее утро. Анастасия Шевченко на тот момент находилась под домашним арестом по делу о работе с организацией, признанной нежелательной в России.