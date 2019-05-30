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18:30

"Мемориал" признал арестованного члена "Голоса" Удота политзаключенным

фото ЗакС политика "Мемориал" признал арестованного члена "Голоса" Удота политзаключенным

Участник движения "Голос" Роман Удот, 22 мая отправленный под домашний арест, признан правозащитным обществом "Мемориал" заключенным по политическим мотивам, следует из заявления правозащитников, опубликованного на сайте организации.

Под политическими мотивами в "Мемориале" понимают стремление властей воспрепятствовать деятельности движения в преддверие региональных выборов, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2019 года.

"Мотивом преследования Романа Удота, с нашей точки зрения, является желание властей перед региональными и местными выборами 2019 года помешать деятельности одного из крупнейших наблюдательских объединений России, в котором Удот активно работал", - отмечается в сообщении "Мемориала".

Столичные правоохранители задержали Удота 20 мая, вероятнее всего, из-за его стычки с журналистами НТВ. В ходе конфликта Удоту не понравилось, что его фиксируют на видеокамеру в телефоне без его согласия. Он вырвал гаджет из рук снимавшей его корреспондентки телеканала, что впоследствии и "зачлось" ему как кража мобильного устройства. Кроме того, ему вменяется угроза убийством, якобы озвученная им в ходе инцидента.

Сотрудники НТВ не единожды вступали в публичный конфликт с Удотом.

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