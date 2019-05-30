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18:57

Рассуждая о Бортко, Невзоров нарисовал портрет современного коммуниста-сталиниста

фото ЗакС политика Рассуждая о Бортко, Невзоров нарисовал портрет современного коммуниста-сталиниста

Комментируя выдвижение режиссера Владимира Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга от партии КПРФ, публицист Александр Невзоров не удержался и в красках "живописал" то, какими ему видятся современные последователи идей Иосифа Сталина. Наблюдениями он поделился в авторской программе на "Эхе Москвы".

"Бортко - абсолютно откровенный, настоящий фанатик-сталинист. А нынешние фанатики-коммунисты - они ведь пострашнее тех, кто лично лизал сапожки Иосифу Виссарионовичу. Те всего боялись, а эти не так. Эти, они мало того, что успели срастись с попами и омракобеситься, они еще насмотрелись «Властелина колец». Вот там орки, гоблины, упыри так весело маршируют, очень успешно угрожают миру. Коммунисты никогда особой адекватностью не отличались и не всегда понимают, где документальное кино, а где кино художественное", - заметил Невзоров.

ЦК КПРФ одобрил выдвижение Бортко в качестве кандидата на предстоящих губернаторских выборах в Петербурге в начале апреля. Режиссер надеется, что ему удастся преодолеть муниципальный фильтр, потому что он "милый дедушка".

27 мая врио градоначальника Северной столицы Александр Беглов наконец сообщил о намерении поучаствовать в выбора. Аналогичное пожелание, помимо Бортко, выразили депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Михаил Амосов и общественник Красимир Врански.



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19:36   Саша  
Бортко один из многих и многих ДЕСЯТКОВ миллионов россиян, кто уважительно относятся к Сталину, одобряя его деятельность во благо социалистического Отечества! Вот без воли Путина Россия бы никогда не вернула Крым, так и без мудрости, воли Сталина СССР бы не стал на 100% образованным государством, супер индустриальным, не разгромил бы фашизм, не создал бы ядерное оружие и тд. и тп. Кто-нибудь после отставки В.В. с ехидцей и издёвкой заявит, что это российский(!!!) народ воссоединил Крым с Россией, умалив роль Путина, как сегодня со всех трибун заявляют, что это советский народ разгромил фашизм, совершенно игнорируя выдающуюся роль в Победе над фашизмом Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса И. В. Сталина!!! Какие же мерзкие эти антисталинисты!

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