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19:20

Прокуратура желает видеть студента-"террориста" из Можайки в стенах психбольницы

фото ЗакС политика Прокуратура желает видеть студента-"террориста" из Можайки в стенах психбольницы

Сторона обвинения просит направить на принудительное психиатрическое лечение бывшего курсанта петербургской Военно-космической академии им. Можайского Вадима Осипова, которого считают виновным в подготовке теракта (ч.1 ст. 205.1 и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК), поделился с "Новой газетой" юрист "Агоры" Дмитрий Динзе.

В прокуратуре уверены, что выявленное экспертизой психическое расстройство якобы не позволяет Осипову осознать опасность своей затеи, поэтому и настаивают на "этапировании" молодого человека в психбольницу. Однако защита Осипова отрицает наличие у него каких-либо проблем со здоровьем, подчеркивая, что результаты исследования могли быть сфальсифицированы.

Напомним, Вадим Осипов был арестован 10 апреля 2017 года. Изначально он содержался под стражей в петербургском СИЗО-1 ("Кресты"), затем этапирован в Москву. Уголовное дело против курсанта возбуждено по инициативе Военного следственного управления по Краснознаменскому гарнизону 8 апреля 2017 года.

Юноша подозревается в терроризме по той причине, что скачал на телефон книгу "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", которая в России считается экстремистским материалом. В этой книге подробно расписаны способы изготовления бомб и взрывчатых веществ. СМИ писали, что Осипова могли сдать его однокурсники. Сам он утверждает, что никакого теракта он не готовил, а наличие книги объяснил интересом к истории диверсантов времен Великой Отечественной войны. О тяготах, которые пережил за время заключения, Осипов поведал главе Минобороны Сергею Шойгу, но поддержки не снискал.

 

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