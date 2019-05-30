Минобороны США разрывает "космическое" сотрудничество с Россией

Главное военное ведомство Соединенных Штатов Америки - Пентагон - добавил Россию в перечень государств, услугами которых воспрещается пользоваться при осуществлении космических пусков, извещает ТАСС. Запрет обретает законную силу 31 декабря 2022 года.

"В одном из разделов накладываются дополнительные запреты на получение некоторых услуг от иностранных государств, связанных с коммерческими спутниками", - следует из выдержки к документу. В качестве примеров приводятся такие, как, например, обеспечение кибербезопасности, закупка материалов для производства спутников, а также средств выведения их на орбиту. В списке стран, попавших под запрет США, помимо России, присутствуют Сирия, Судан, Иран, Северная Корея и Китай.

В середине мая глава американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн уведомлял о том, что "космическое" сотрудничество является позитивным каналом взаимодействия между США и РФ.