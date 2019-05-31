Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:51

Южнокорейская газета поведала о казни дипломата КНДР после неудачного саммита Кима и Трампа

фото ЗакС политика Южнокорейская газета поведала о казни дипломата КНДР после неудачного саммита Кима и Трампа

Специальный представитель Госсовета КНДР по делам США Хек Чхоль лишился жизни после последнего и оказавшегося крайне неплодотворным саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа, выяснили журналисты южнокорейской газеты Chosun Ilbo.

Помимо него, по информации издания, по аналогичной причине были казнены еще четверо сотрудников МИД Северной Кореи. 

Более "легкой" участи удостоился первый зам Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль, которого отправили на каторгу.

Ранее КНДР отказалась возобновлять диалог по ядерному разоружению с США.

Второй саммит руководителей США и Северной Кореи прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама.

Добавим, 12 июня 2018 года Трамп и Ким повстречались впервые в мировой истории взаимоотношения двух стран. Тогда Ким назвал происходящее "прелюдией к миру". По итогам бесед и сытного обеда лидеры двух государств подписали документ. Содержание пакта не разглашалось, однако источник CNN поделился, что на бумаге был зафиксирован прогресс по ядерному разоружению КНДР.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:45    
Очень правильная кадровая политика. Но у нас надо вводить постепенно, иначе всех казнить придётся, а хоронить их кто будет?

10:44    
Chosun Ilbo - известный сливной бачок!

10:24   Бордунов  
Стал Ын "новым Сталиным", о котором непрестанно верещит местный тролль "саша".
Короче, любителям сапоголизания и сильной руки на яйцах - чемодан, вокзал, сталЫново царство добра и справедливости.

10:02    
господи, какой бред!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
12:20 "Левада-центр": 40% россиян уверены, что страна идет неверным курсом

12:04 Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди ректоров вузов России

11:54 "Коммунисты России" 1 июня официально выдвинут Машковцева в губернаторы Петербурга

11:46 Амосов: Моя социология не хуже, чем у Зеленского на старте его кампании

11:42 Патриарх Кирилл, Беглов и Макаров участвуют в богослужении в Воскресенском соборе

11:29 Минюст собирается ликвидировать три неактивные партии

11:20 ЗакС поддержал инициативу Четырбока направить в ТИКи оплачиваемых специалистов

10:59 Одинокие матери Петербурга получат отсрочку оплаты детсада при задержке алиментов

10:55 ЗакС Петербурга окончательно запретил продавать энергетики подросткам

10:52 Макаров отменил свой брифинг и ушел с заседания ЗакСа

10:36 В Петербурге официально дали старт губернаторской кампании

10:35 Члены РАН осудили новый состав ВАК   1

10:26 Резник призвал устроить "Марш в защиту Петербурга" на избирательные участки

10:14 Тихонова попросила Беглова заняться развитием территории Охтинского мыса

10:10 Один депутат ЗакСа проголосовал против обсуждения назначения губернаторских выборов   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.