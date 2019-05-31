Один депутат ЗакСа проголосовал против обсуждения назначения губернаторских выборов

Законодательное собрание Петербурга в пятницу, 31 мая, объявит о проведении выборов 8 сентября.

Вопрос в повестку заседания был внесен председателем парламентского комитета по законодательству Денисом Четырбоком. Большинство депутатов проголосовали за озвученную им инициативу. Против был один человек, еще один воздержался.

Напомним, губернаторские выборы должны быть назначены не ранее, чем за 100 дней до даты проведения. 31 мая - первая возможная дата назначения. Ради объявления выборов в этот день пленарное заседание ЗакСа перенесли со среды на пятницу.

Сергей Еремеев

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