Тихонова попросила Беглова заняться развитием территории Охтинского мыса

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции “Справедливая Россия” Надежда Тихонова подготовила депутатский запрос на имя врио губернатора Александра Беглова, в котором попросила временного главу города уделить внимание территории Охтинского мыса. Депутаты ЗакСа одобрили запрос на состоявшемся 31 мая заседании.

Тихонова отметила, что 25 января 2019 года обратилась к вице-губернатору Евгению Елину с просьбой "ускорить развитие территории выявленного объекта культурного наследия “Ниеншанц”". Елин пообещал уточнить информацию у корпорации “Газпром”, владеющей территорией Охтинского мыса, и дать ответ до 27 февраля. По словам депутата, окончательного ответа вице-губернатора она так и не получила.

Напомним, ранее “Газпром” планировал построить на территории Охтинского мыса, где находится выявленный объект культурного наследия “Ниеншанц”, небоскреб “Охта-центр”. Однако под давлением общественности компании пришлось перенести его на Лахту. Дальнейшая судьба территории Охтинского мыса находится под вопросом.

Сергей Еремеев

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