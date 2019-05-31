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10:26

Резник призвал устроить "Марш в защиту Петербурга" на избирательные участки

фото ЗакС политика Резник призвал устроить "Марш в защиту Петербурга" на избирательные участки

Депутат Максим Резник на заседании петербургского парламента 31 мая призвал жителей города устроить "Марш в защиту Петербурга" на избирательные участки. По мнению парламентария, большая явка позволит не допустить Александра Беглова на губернаторский пост, а "Единую Россию" в муниципальные советы.

Тактика неявки на выборы, по его словам, провалилась на прошлых выборах 2014 года.

- Предвыборная кампания уже идет. Она напоминает спецоперацию по внедрению Александра Беглова в губернаторы Петербурга. Кампания проходит грязно, топорно и грубо, - отметил Резник.

Напомним, на заседании ЗакСа 31 мая будет назначена дата губернаторских выборов.

Сергей Еремеев



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