Макаров отменил свой брифинг и ушел с заседания ЗакСа

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров покинул состоявшееся 31 мая пленарное заседание сразу после назначения даты выборов.

Перед уходом он пожал руки своим заместителям. Оставшуюся часть заседания было поручено вести вице-спикеру Сергею Соловьеву.

В пресс-службе Заксобрания ЗАКС.Ру сообщили, что Макаров ушел "для участия в мероприятии", не уточнив, в каком именно. Традиционный брифинг, который проводится в перерывах всех заседаний, также не состоится.

Обновлено в 11:20. Спикер присоединился к богослужению в востановленном Воскресенском соборе. В религиозной церемонии также принимают участие патриарх Кирилл и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Напомним, ранее ЗакС проголосовал за назначение на 8 сентября губернаторских выборов, дав старт предвыборной кампании.

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