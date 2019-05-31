ЗакС Петербурга окончательно запретил продавать энергетики подросткам

Законодательное собрание Петербурга на заседании в пятницу, 31 мая, приняло в окончательном, третьем чтении законопроект, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним.

Продажа тонизирующих напитков будет осуществляться по паспортам, как и продажа спиртного и сигарет.

Также ограничение вводится на реализацию энергетиков в спортивных и образовательных учреждениях, учреждениях соцзащиты и соцобслуживания, в медицинских организациях, на территории объектов культуры и искусства.

Напомним, инициатива петербургских депутатов вызвала большой общественный резонанс. Резко против нее выступили представители научной сферы. Они заявили, что международные требования к энергетическим напиткам сложились уже давно, а нанести вред своему здоровью можно, и потребляя слишком много шоколада или кофе.

Сергей Еремеев