Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:55

ЗакС Петербурга окончательно запретил продавать энергетики подросткам

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга окончательно запретил продавать энергетики подросткам

Законодательное собрание Петербурга на заседании в пятницу, 31 мая, приняло в окончательном, третьем чтении законопроект, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним.

Продажа тонизирующих напитков будет осуществляться по паспортам, как и продажа спиртного и сигарет.

Также ограничение вводится на реализацию энергетиков в спортивных и образовательных учреждениях, учреждениях соцзащиты и соцобслуживания, в медицинских организациях, на территории объектов культуры и искусства.

Напомним, инициатива петербургских депутатов вызвала большой общественный резонанс. Резко против нее выступили представители научной сферы. Они заявили, что международные требования к энергетическим напиткам сложились уже давно, а нанести вред своему здоровью можно, и потребляя слишком много шоколада или кофе.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
12:20 "Левада-центр": 40% россиян уверены, что страна идет неверным курсом

12:04 Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди ректоров вузов России

11:54 "Коммунисты России" 1 июня официально выдвинут Машковцева в губернаторы Петербурга

11:46 Амосов: Моя социология не хуже, чем у Зеленского на старте его кампании

11:42 Патриарх Кирилл, Беглов и Макаров участвуют в богослужении в Воскресенском соборе

11:29 Минюст собирается ликвидировать три неактивные партии

11:20 ЗакС поддержал инициативу Четырбока направить в ТИКи оплачиваемых специалистов

10:59 Одинокие матери Петербурга получат отсрочку оплаты детсада при задержке алиментов

10:55 ЗакС Петербурга окончательно запретил продавать энергетики подросткам

10:52 Макаров отменил свой брифинг и ушел с заседания ЗакСа

10:36 В Петербурге официально дали старт губернаторской кампании

10:35 Члены РАН осудили новый состав ВАК   1

10:26 Резник призвал устроить "Марш в защиту Петербурга" на избирательные участки

10:14 Тихонова попросила Беглова заняться развитием территории Охтинского мыса

10:10 Один депутат ЗакСа проголосовал против обсуждения назначения губернаторских выборов   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.