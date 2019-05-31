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10:59

Одинокие матери Петербурга получат отсрочку оплаты детсада при задержке алиментов

фото ЗакС политика Одинокие матери Петербурга получат отсрочку оплаты детсада при задержке алиментов

Право задержать на три месяца оплату детского сада получат проживающие в Петербурге одинокие матери, которые не могут добиться своевременной уплаты алиментов. Соответствующую инициативу депутаты городского Заксобрания приняли в первом чтении в пятницу, 31 мая.

Автор законопроекта, лидер фракции “Единая Россия” Александр Тетердинко написал в пояснительной записке, что на разработку инициативы его вдохновила встреча врио губернатора Петербурга Александра Беглова с представительницами организации “Женский альянс”, на которой была поднята тема одиноких матерей.

Во время выступления в ЗакСе Тетердинко отметил, что инициатива защитит права и одиноких отцов, но, в основном, эта проблема касается женщин.

По его словам, в будущем период отсрочки может быть увеличен до 6 месяцев или даже года.

Сергей Еремеев



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