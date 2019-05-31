ЗакС поддержал инициативу Четырбока направить в ТИКи оплачиваемых специалистов

На сентябрьских выборах губернатора и депутатов муниципальных советов Петербурга при территориальных комиссиях будут работать "специалисты" и "обеспечивающие специалисты", которые помогут членам избиркомов. Соответствующую инициативу ЗакС принял в первом чтении 31 мая.

Автор законопроекта, единоросс Денис Четырбок отметил, что о введении дополнительных должностей попросили члены Горизбиркома, сетующие на загруженность ТИКов работой. По словам Четырбока, территориальные комиссии обязаны обучать участковые комиссии, работать со списками избирателей, информировать население о грядущей избирательной кампании и заниматься "целым ворохом технической и финансовой работы с документами".

- Такой нагрузки на территориальные комиссии нет нигде в стране, - отметил Четырбок.

Заявивший о желании участвовать в губернаторских выборах депутат Михаил Амосов спросил у докладчика, нельзя ли сделать, чтобы ТИК находились не в районных администрациях, как в Москве. Четырбок ответил, что финансовые возможности у регионов разные.

Законопроект поддержали 36 парламентариев. Против инициативы проголосовали 7 депутатов, двое воздержались.

Сергей Еремеев

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