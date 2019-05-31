Минюст собирается ликвидировать три неактивные партии

Министерство юстиции направило в суд заявления о ликвидации трех неактивных политических партий – «Народная партия "За женщин России"», «Альянс зеленых» и «Союз горожан», передает «Интерфакс».

Согласно закону «О политических партиях», решения о ликвидации принимает Верховный суд, если партии не участвуют в выборах семь лет подряд. После вступления решения суда в силу партия исключается из списка имеющих право на участие в выборах.

Начиная с июня, Минюст собирается проверить более 30 политических партий, зарегистрированных семь лет назад, на предмет участия выборах. Планово в нынешнем году министерство проверяет деятельность восьми партий.