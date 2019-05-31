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Новости

12:20

"Левада-центр": 40% россиян уверены, что страна идет неверным курсом

фото ЗакС политика "Левада-центр": 40% россиян уверены, что страна идет неверным курсом

Более трети опрошенных социологами "Левада-центра" россиян полагают, что страна избрала для себя неверный путь для развития, вместе с тем 49% - уверены в обратном.

Деятельность Владимира Путина на посту главы государства одобряют 66% респондентов - эти данные подтверждают результаты опроса ВЦИОМ (65,8%). Противоположного мнения придерживаются 32% опрошенных. Работу российского премьера Дмитрия Медведева положительно оценили 33% россиян, 65% - нет. Похожая оценка и у деятельности правительства РФ, а также Государственной думы.

25 мая ВЦИОМ сообщил о падении рейтинга Путина до исторического минимума - 31,7%. Глава центра Валерий Федоров в эфире программы Hard Day’s Night назвал причиной данного фактора "непонимание, когда нам станет жить лучше".

Накануне, 30 мая, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков известил, что в Кремле внимательно следят за всеми президентскими рейтингами.

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14:56    
13:03 Вы, тролли, далеко не все россияне.

14:09    
Вперёд в СССР! Давайте вернёмся к строительству общенародного социалистического государства! Все ужасные мерзости капитализма мы прочувствовали свой шкурой! Хватит!!!

13:58    
Постепенно люди прозревают. Тотальное промывание мозгов телевидением уже не помогает власти скрывать своё истинное лицо.

13:45    
Курс России должен быть один-СОЦИАЛИЗМ с переходом в КОММУНИСТИЧЕСКУЮ общественно-экономическую формацию!

13:03    
66%  россиян поддерживают Путина-это очень круто! Да и верной дорогой идём!

12:26    
Ну уж если Левада так говорит....

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