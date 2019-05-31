Горизбирком начнет регистрировать кандидатов в губернаторы 1 июня

Петербургский Горизбирком приступит к регистрации кандидатов в губернаторы 1 июня. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель ГИК Виктор Миненко, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Миненко, 31 мая ГИК проведет заседание по утверждению рабочего графика. Комиссия будет работать без выходных и праздников, уточнил председатель.

Также он заявил, что кандидаты в губернаторы могут подать документы в ГИК для регистрации уже 1 июня. Это касается только самовыдвиженцев, партии сначала должны провести конференции по выдвижению своего кандидата, пояснил Миненко. Документы кандидатов будут принимать до 18:00 часов 1 июля.

Ранее сегодня, 31 мая, Законодательное собрание Петербурга назначило выборы губернатора и муниципальных депутатов на 8 сентября.

София Саттарова

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