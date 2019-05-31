Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:03

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году на два дня

фото ЗакС политика Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году на два дня

Новогодние каникулы в начале 2019 года вместо уже привычных 10 дней продлятся всего 8, передает «Российская газета» со ссылкой на проект постановлния правительства.

Выходными будут дни с 1 по 8 января. В 2018 и 2019 году новогодние праздничные дни увеличивались за счет 30 и 31 декабря, которые выпадали на выходные дни. В этот раз 30-31 декабря выпадает на рабочие дни. Выходные 4-5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на понедельник и вторник 4-5 мая.

В честь Дня защитника Отечества планируется, что россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля, в честь Международного женского дня – 7-9 марта. Выходные праздника Весны и Труда выпадут на 1-5 мая, Дня Победы – 9-11 мая, Дня России – 12-14 июня и Дня народного единства – 4 ноября.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:06   батерфляй  
31-го декабря устраивать рабочий день это верх идиотизма, лучше перенести на 30 и 31 декабря праздники-пустышки вроде 12-го июня и 4-го ноября. И зачем с НГ каникул забирать дни на майские? тупость...

13:52    
У детей отбирают время, которое родители могут провести вместе с ними. Известно, что именно новогодние праздники - самые домашние и семейные.

13:42    
Хватит отдыхать-дурака валять, пора россиянам начинать работать!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:15 Петербург потратит на выборы губернатора 608,6 млн рублей   1

18:12 Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей

17:51 Удальцов: "Звериная" "Единая Россия" и её лидеры сознательно держат людей на грани выживания

17:30 Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

17:25 В Петербурге двух членов профсоюза Навального задержали во время инспекции детсада

17:20 "Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского   1

16:43 В губернаторы без «какой-либо партии»   1

16:41 В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

16:29 Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"   1

16:17 Депутат-противник чеснока предлагает делить пиво на "живое" и "мертвое"   1

16:12 Самовыдвиженцам на выборах губернатора необходимо собрать 76 369 подписей избирателей   1

15:54 СМИ: Предприниматель из Петербурга стал новым фигурантом дела "Седьмой студии"

15:35 Депутат Васильев увидел в решении Беглова идти самовыдвиженцем просчеты политтехнологов   6

15:21 Глава ВЦИОМ: Результаты нового опроса о доверии россиян Путину сенсационные   10

15:18 ГИК проведет семинары для избиркомов в конце июня

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.