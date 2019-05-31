Экоактивисты обнаружили разрастающуюся свалку вдоль путепровода "Нева" на Народной

Неустановленные личности организовали несанкционированную свалку вдоль обеих сторон путепровода "Нева" на Народной улице. Схрон бытовых отходов и строительного мусора обнаружили активисты экологического движения "Зеленый фронт".

На обозначенной территории, около дома №52, к. 2, по Народной улице, ранее уже была ликвидирована одна крупная свалка. Неоднократно на участке случались пожары.

"Эта территория и дальше будет заваливаться мусором частниками, желающими сэкономить на законном размещении отходов, пока здесь не появится контроль за земельными участками. Либо доступ туда надо ограничивать, либо использовать камеры и патрулирование территории", - уверен председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.