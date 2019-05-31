Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов заявил о намерении идти на выборы градоначальника как самовыдвиженец, передает телеканал «78».

«Все, кто живет в городе, искренне его любят. В том числе те, кто имеют другие взгляды, отличающиеся от моих. Задача исполнительной власти — прислушиваться ко всем. Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», - сказал Беглов.

Он призвал представителей всех политических партий присылать ему предложения по развитию Петербурга. Их Беглов может включить в свою программу.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Беглов объявил о намерении участвовать в них 25 мая. До этого от всех вопросов о планах по участию он уклонялся с октября 2018 года, когда был назначен врио губернатора вместо Георгия Полтавченко. При этом Беглов внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

Также о своих губернаторских амбициях заявляли депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Михаил Амосов, Оксана Дмитриева, депутат Госдумы Владимир Бортко, общественный деятель Красимир Врански. ЗАКС.Ру рассказывал о том, как потенциальные кандидаты заявляли о себе еще до старта официальной избирательной кампании.

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