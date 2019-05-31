Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

13:42

Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец

фото ЗакС политика Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов заявил о намерении идти на выборы градоначальника как самовыдвиженец, передает телеканал «78».

«Все, кто живет в городе, искренне его любят. В том числе те, кто имеют другие взгляды, отличающиеся от моих. Задача исполнительной власти — прислушиваться ко всем. Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», - сказал Беглов.

Он призвал представителей всех политических партий присылать ему предложения по развитию Петербурга. Их Беглов может включить в свою программу.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Беглов объявил о намерении участвовать в них 25 мая. До этого от всех вопросов о планах по участию он уклонялся с октября 2018 года, когда был назначен врио губернатора вместо Георгия Полтавченко. При этом Беглов внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

Также о своих губернаторских амбициях заявляли депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Михаил Амосов, Оксана Дмитриева, депутат Госдумы Владимир Бортко, общественный деятель Красимир Врански. ЗАКС.Ру рассказывал о том, как потенциальные кандидаты заявляли о себе еще до старта официальной избирательной кампании.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:17    
21% поддержки- ШИКАРНОЕ НАЧАЛО!

14:29    
14:27 Вовремя  - это сразу после отказа в регистрации.

14:27    
14:15 Если вовремя снимет свою кандидатуру в пользу лидирующего кандидата, кроме Беглова.

14:20    
14:15. Только по скорости поедания мацы!

14:15    
Его победить может только Вишневский!

14:06    
Не начиная ещё предвыборной агитации у Беглова по данным соц.опроса ВЦИОМ 54,4% голосов на выборах, если бы выборы проводились сейчас! Не самый большой процент подддержки в сравнении с путинскими кандидатами в других регионах, но вполне достаточный для победы!

13:55    
Наконец-то пропутинским махинациям в Санкт-Петербурге можно будет дать достойный отпор. Беглов - самый слабый кандидат в губернаторы за всю историю Санкт-Петербурга.

13:49    
У Беглова настолько крепкие электоральные позиции, что он мог идти на выборы и под флагом "ЕР"!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
18:15 Петербург потратит на выборы губернатора 608,6 млн рублей   1

18:12 Росгвардия нуждается в "Нежности": ведомство потратит на наручники почти 2 млн рублей

17:51 Удальцов: "Звериная" "Единая Россия" и её лидеры сознательно держат людей на грани выживания

17:30 Шишкина не будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

17:25 В Петербурге двух членов профсоюза Навального задержали во время инспекции детсада

17:20 "Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского   1

16:43 В губернаторы без «какой-либо партии»   1

16:41 В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

16:29 Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять "пятую точку"   1

16:17 Депутат-противник чеснока предлагает делить пиво на "живое" и "мертвое"   1

16:12 Самовыдвиженцам на выборах губернатора необходимо собрать 76 369 подписей избирателей   1

15:54 СМИ: Предприниматель из Петербурга стал новым фигурантом дела "Седьмой студии"

15:35 Депутат Васильев увидел в решении Беглова идти самовыдвиженцем просчеты политтехнологов   6

15:21 Глава ВЦИОМ: Результаты нового опроса о доверии россиян Путину сенсационные   10

15:18 ГИК проведет семинары для избиркомов в конце июня

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.