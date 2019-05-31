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14:11

В популяризацию русского языка собираются вложить более 7 млрд рублей

фото ЗакС политика В популяризацию русского языка собираются вложить более 7 млрд рублей

С 2019 по 2025 год в мировое распространение русского языка Министерство просвещения намерено вложить более 7,4 млрд рублей в рамках целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ", передает ТАСС.

Программа способствует созданию благоприятных условия для развития научного и кадрового потенциала в сфере педагогики (в части изучения языка) в странах СНГ, Абхазии, Южной Осетии и иных иностранных государствах.

В документе, раскрывающем чуть концепта, в частности, говорится о том, что будет сформировано некое "единое электронное образовательное пространство", которое объединит все информационно-просветительские ресурсы по русскому языку и российской культуре. Кроме того, на его базе откроют онлайн-школы для тех, кто имеет намерение изучать и совершенствовать официальный язык РФ "как родной, как неродной, как иностранный - независимо от места их проживания".

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16:39    
Распил бюджетных средств!

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