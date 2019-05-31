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Новости

15:21

Глава ВЦИОМ: Результаты нового опроса о доверии россиян Путину сенсационные

фото ЗакС политика Глава ВЦИОМ: Результаты нового опроса о доверии россиян Путину сенсационные

Последние опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения делают неактуальными разговоры о падении рейтинга или снижения уровня поддержки президента Владимира Путина, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, ВЦИОМ 29 мая «впервые в истории опросов» напрямую спросил респондентов, доверяют ли они Путину. «Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», - приводит слова Федорова «Интерфакс».

Согласно результатам ВЦИОМ от 24 мая, Путин пользуется доверием 31,7% россиян – исторический минимум на тот момент. Тогда Федоров объяснил это непониманием россиян, «когда нам станет жить лучше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле ждут разъяснений по поводу расхождения между уровнем поддержки Путина и доверием к нему.

Обычно, спрашивая о доверии Путину, ВЦИОМ просят назвать несколько российских политиков, которым бы доверили решение самых важных вопросов. Определенного списка политиков нет. Именно поэтому в опросе 29 мая был задан прямой вопрос о доверии именно Путину, пояснил Федоров.

«Такое различие получилось потому, что сейчас нет никаких федеральных выборов, они не скоро, людей волнуют доходы, цены, здравоохранение. Любые разговоры о снижении поддержки или доверия Путину безосновательны», - подчеркнул глава ВЦИОМ.

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18:24   петр  
как эти проститутки надоели на всех уровнях!

17:30    
Если опросить местных едросов и пригожинско-фановских троллей, рейтинг старичка Пу будет больше 100%

17:16   Бордунов  
Раньше пытались объять необъятное. Потом стали натягивать сову на глобус. Теперь натягивают рейтинг на Путина. Зачем?

16:36    
Это методика Чубайса от 1996. Было 5%, стало 55%.

16:35    
Я ему не доверяю, но меня не спросили.

16:28    
После 24 мая получили пинок от Кремля и результаты сразу подскачили на 40%
Было не 30%, а через неделю 72,3%
И кто же поверит ВЦИОМ при такой "погрешности" в работе.
Продажные дряни.

16:22    
И тут изменили технологию подсчета?

16:08    
- Владимир Владимирович, Ваш рейтинг стремительно падает!
- Ну вот и пойми людей, пенсионный возраст им увеличили, НДС и цены на бензин подняли, а они все недовольны!

15:44    
Ели рядом с лицом, проводящим опрос поставить полицейского с электрошокером, то рейтинг приблизится к 100%. Главное, чтобы кукловоды оценили.

15:36    
Российские социологи похожи на отечественной артистов: любой каприз за ваши деньги!!!

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