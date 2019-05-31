Депутат Васильев увидел в решении Беглова идти самовыдвиженцем просчеты политтехнологов

Член фракции «Единая Россия» в петербургском Заксобрании Андрей Васильев считает, что решение идти на выборы губернатора самовыдвиженцем принадлежит не единороссу Александру Беглова, а его политконсультантам. В беседе с ЗАКС.Ру депутат назвал такую стратегию политтехнологов оскорбительной.

- Избиратели города Санкт-Петербурга – очень умные, мудрые люди. Они все видят. Все эти уловки я не знаю, на кого рассчитаны. Мне кажется, это происходит от невысокой квалификации политтехнологов, которым доверили заниматься выборами. Им кажется, что если выдвигаться таким образом, то результат будет лучше. Это не так. Это слабая квалификация политтехнологического штаба, - заявил Васильев.

Он отметил, что сам провел порядка десяти кампаний, в том числе успешных, и знает, о чем говорит.

- А они прочитали книжку девяностых годов и по ней действуют. Это оскорбляет меня как жителя города Санкт-Петербург, - отозвался Васильев о политтехнологах Беглова.

Про самого врио губернатора депутат сказал, что из него получится хороший глава города, так как за плечами у Беглова большой опыт работы.

- Он уже сегодня привнес то, чего не было в предыдущей администрации. Это взаимодействие с центром и получение средств на инфраструктуру Санкт-Петербурга от Москвы, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, Заксобрание на состоявшемся 31 мая заседании назначило дату губернаторских выборов на 8 сентября. Горизбирком начнет регистрацию кандидатов с 1 июня.

Накануне врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что намерен идти на выборы самовыдвиженцем.

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