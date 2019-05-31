СМИ: Предприниматель из Петербурга стал новым фигурантом дела "Седьмой студии"

Петербургский предприниматель Валерий Синельников стал новым фигурантом дела «Седьмой студии», пишет Forbes со ссылкой на источники.

По данным собеседников журнала, Синельникова подозревают в нарушении ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Официальное обвинение ему пока не предъявлено, уточнили источники. Сам Синельников говорил на допросах в Мещанском суде Москвы, что заключал фиктивные договоры с «Седьмой студии» и обналичивал деньги, выделяемые на проект «Платформа», за небольшой процент – в среднем 9%.

Синельников, по данным базы СПАРК, зарегистрирован в Петербурге как индивидуальный предприниматель, который занимается деятельностью «в области исполнительных искусств». Лицензии на осуществление банковской деятельности или инкассации средств у него нет.

По делу «Седьмой студии» проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на «Платформу». Фигуранты не признают свою вину. 8 апреля Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде.

В отдельное производство выделено дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой – она единственная признала вину. В апреле ее дело вернули в прокуратуру для устранения ошибок.