Самовыдвиженцам на выборах губернатора необходимо собрать 76 369 подписей избирателей

Самовыдвиженцам на выборах губернатора Петербурга необходимо собрать собрать 76 369 подписей избирателей в свою поддержку. Такое решение озвучил Горизбирком на заседании 31 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Максимальное количество подписей для предоставления в ГИК - 83 994, проверит комиссия 15 272 подписи.

Также все кандидаты в губернаторы должны предоставить в ГИК не менее 155 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Превышение допустимо на 7 подписей.

Помимо этого, комиссия утвердила режим работы без выходных с 1 июня и до выборов. Это решение ранее озвучил председатель ГИК Виктор Миненко.

София Саттарова

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