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16:12

Самовыдвиженцам на выборах губернатора необходимо собрать 76 369 подписей избирателей

фото ЗакС политика Самовыдвиженцам на выборах губернатора необходимо собрать 76 369 подписей избирателей

Самовыдвиженцам на выборах губернатора Петербурга необходимо собрать собрать 76 369 подписей избирателей в свою поддержку. Такое решение озвучил Горизбирком на заседании 31 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Максимальное количество подписей для предоставления в ГИК - 83 994, проверит комиссия 15 272 подписи. 

Также все кандидаты в губернаторы должны предоставить в ГИК не менее 155 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. Превышение допустимо на 7 подписей.

Помимо этого, комиссия утвердила режим работы без выходных с 1 июня и до выборов. Это решение ранее озвучил председатель ГИК Виктор Миненко.

София Саттарова



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16:23    
76 369 подписей - это сколько процентов от общего числа избирателей?
Посмотрим, сколько припишут в протоколах.

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